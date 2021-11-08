İYİ Partili Lütfü Türkkan şehit ağabeyinden özür dilemedi! Bu tweet ne olacak Lütfü Türkkan? / 06.11.21

Son dakika haberleri... İYİ Partili Lütfü Türkkanın Bingöl ziyareti esnasında şehit ağabeyi Tahir Gümrene ağza alınmayacak ifadeler kullanması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Türkkan gün boyu kendisini savunmaya çalışmış, söz konusu skandalı örtmeye çalışmıştı. Kamuoyu tepkisine mağlup olan Türkkan yarım ağızla özür videosu yayınladı. Türkkanın özür videosunda şehit ağabeyi Tahir Gümrenden özür dilememesi dikkat çekti. İYİ Partili Lütfü Türkkanın özür videosunun ardından gün içinde yaptığı paylaşımlar akıllara geldi. İşte detaylar...