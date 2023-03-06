İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık tiyatrosu, belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun formülüyle son buldu. İYİ Partinin koalisyona dönüş için şart koştuğu önerinin ise Anayasaya aykırı bir durum olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hesabından yaptığı açıklamada, Anayasaya göre vesayet makamı ile belediye başkanlığı asla birleşemez m.127/5. Aynı kişinin hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olması Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur. Halk hesabını sorar. ifadelerini kullandı.