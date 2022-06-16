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7/24 Dinle A Haber İzmir'in kanayan yarası: Kötü koku ve kirlilik! CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çözüm bulamıyor! / 15.06.22
İzmir'in kanayan yarası: Kötü koku ve kirlilik! CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çözüm bulamıyor! / 15.06.22

İzmir'in kanayan yarası: Kötü koku ve kirlilik! CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çözüm bulamıyor! / 15.06.22

A Haber

150 Bölüm | 11:59:23
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01

İzmir'in kanayan yarası: Kötü koku ve kirlilik! CHP'li İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer çözüm bulamıyor! / 15.06.22

A Haber 03:41
02

Kanser aşısı için ilk veriler olumlu çıktı! Kanser aşısı çıktı mı? Kanser aşısı ne zaman kullanılacak? / 09.06.22

A Haber 02:15
03

Cumhurbaşkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu’na rakip Meral Akşener mi? Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz’den flaş sözler / 05.06.22

A Haber 05:25
04

Atina'yı kimler sahaya sürüyor? 'Batı Ukrayna gibi Yunanistan'ı yem ediyor / 12.06.22

A Haber 01:19
05

Hazine'nin GES kararı ne anlama geliyor? Nasıl uygulanacak? BDDK’nın kredi kararı ne anlama geliyor? / 10.06.22

A Haber 04:15
06

Çaldığı parayı az bulan hırsız yeniden geldi! Kasadaki para az geldi / 10.06.22

A Haber 01:24
07

ABD askerleri ile PKK'lı teröristler yan yana görüntülendi / 13.06.22

A Haber 01:46
08

Üsküdar’da zabıtalar arasında gerginlik! İBB zabıtaları Üsküdar Belediyesi zabıtalarına saldırdı / 15.06.22

A Haber 01:51
09

Savcı Sayan'dan çok çarpıcı "Canan Kaftancıoğlu" iddiası / 15.06.22

A Haber 00:56
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