İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHPli Tunç Soyer, kentin kurtuluşunun 100üncü yıl dönümde düzenlenen etkinlikte Osmanlı Devletine hakaretler savurdu. A Haber canlı yayınında Soyerin açıklamalarına tepki gösteren İzmirli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, oldukça sert ifadeler kullandı. Türkün atasına sövmenin kimsenin haddine olmadığını vurgulayan Caşın, Sen kimsin ulan! İzmirin her yerini pislik götürüyor, balıklar bile isyan ediyor sana! Sen nasıl Türk milletine, Osmanlıya dil uzatırsın. Türk’ün en büyük zafer gününde, Yunan’ın kaçtığı günü anlatmıyor… Yazıklar olsun sana diye konuştu.