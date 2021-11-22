Kabinenin gündemi asgari ücret! Mahkum izinleri uzayacak mı? İşte masadaki konular... / 21.11.21

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı bugün Beştepede Başkan Recep Tayyip Erdoğanın liderliğinde toplandı. Gündemde asgari ücret ve faizleri düşüren Merkez Bankasının kararı var. Toplantıda ayrıca Başkan Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli arasındaki 50+1 sistemi zirvesi ele alınacak. Öte yandan koronavirüs tedbirleri kapsamında açık cezaevlerinden tahliye edilen hükümlülerin 9 kez uzatılan izni, 30 Kasımda sona eriyor. Peki mahkumların koronavirüs izni uzayacak mı? Tüm detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.