İBB Başkanı CHPli Ekrem İmamoğlu ile partinin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu arasında ipler bir hayli gerilmişti. Kaftancıoğlunun İmamoğlu için, aptal, şizofren, müteahhit kafalı dediği ortaya çıkmış, taraflar gerilimi attıkları adımlarla hissettirse de resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu tarafından düzenlenen İkinci Yüzyıla Çağrı organizasyonunda yan yana gelmekten kaçınan ikili, konuşma sonrasında birbirlerinin elini sıkmadı. İmamoğluna gelene kadar herkesin elini sıkan Kaftancıoğlu, İmamoğluna başını sallamakla yetindi.