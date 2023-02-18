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7/24 Dinle A Haber Kahramanmaraş depremi Dünya'yı 2 kez turladı! /18.02.2023
Kahramanmaraş depremi Dünya'yı 2 kez turladı! /18.02.2023

Kahramanmaraş depremi Dünya'yı 2 kez turladı! /18.02.2023

A Haber

150 Bölüm | 15:05:16
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kahramanmaraş depremi Dünya'yı 2 kez turladı! /18.02.2023

A Haber 22:59
02

Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber'e anlattı / 15.02.23

A Haber 01:59
03

85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları / 07.02.23

A Haber 02:52
04

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı /12.02.2023

A Haber 01:17
05

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem /18.02.2023

A Haber 14:13
06

"İstanbul depremi bana göre geliyor" /18.02.2023

A Haber 06:20
07

Yıkımın ardındaki tehlike: Sıvılaşma! /17.02.2023

A Haber 28:51
08

Yıkılan kale ve türbeler /17.02.2023

A Haber 10:56
09

'Devlet nerede' diyenlere cevap CHP'li başkandan! /17.02.2023

A Haber 03:27
10

Arama çalışmaları kaç enkazda sürüyor? /17.02.2023

A Haber 15:53
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