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Kahramanmaraş ve çevresinde 7.7 civarı bir deprem ne zaman meydana gelir? İşte öngörülen tarih... / 25.02.23

Kahramanmaraş ve çevresinde 7.7 civarı bir deprem ne zaman meydana gelir? İşte öngörülen tarih... / 25.02.23

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kahramanmaraş ve çevresinde 7.7 civarı bir deprem ne zaman meydana gelir? İşte öngörülen tarih... / 25.02.23

A Haber 06:08
02

Profesör Doktor Süleyman Pampal uyardı: İstanbul depremi bana göre geliyor / 18.02.23

A Haber 06:23
03

Enkaz altında geçen 100 saat! 14 yaşındaki Burak Sürücü enkazdaki anlarını A Haber'e anlattı / 15.02.23

A Haber 01:59
04

85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları / 07.02.23

A Haber 02:52
05

SON DAKİKA | Kahramanmaraş depreminde Malatya Öğretmenevi böyle yıkıldı /12.02.2023

A Haber 01:17
06

Deprem Asi Nehri’nin yatağını değiştirdi! Vatandaş konuşamadı muhabirimize sarılıp ağladı / 25.02.23

A Haber 02:44
07

Asrın felaketi tarımı da vurdu! Depremzede 100 ton kabağı satmak istiyor / 25.02.23

A Haber 01:28
08

İzmir’de TOKİ eliyle dönüşüm seferberliği! Doğal afetler sonrası Türkiye'de neler yapıldı? / 25.02.23

A Haber 03:47
09

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Ekremci' Halk TV'ye ayar: "Hassasiyet bekliyorum" / 25.02.23

A Haber 03:26
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