Kamuda başörtüsü özgürlüğünün 8. yılı! TBMM’ye başörtüyle giren vekiller A Haber’de / 31.10.21

Bugün; AK Partili 4 milletvekilinin ilk kez Meclis Genel Kuruluna başörtülü olarak girmesinin 8. yılı... Kimi okulunu, kimi işini, kimi de eşini bırakmak zorunda kaldı. Türkiyede sırf başörtüsü yüzünden inançlı kesim yıllarca zulme uğradı. Takvimler 30 Eylül 2013ü gösterdiğinde AK Partinin açıkladığı 20 maddelik demokratikleşme paketi ile bu zulüm sona erdi. Cumhuriyet tarihinin kara bir lekesi olan kamuda başörtü yasağı tarihe gömüldü. Sekizinci yılında 31 Ekim 2013 yılında Meclise ilk defa giren başörtülü vekiller A Haber canlı yayınında o dönemde yaşadıklarını anlattı.