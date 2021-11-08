Kanal İstanbul’un katkısı ne olacak, çevreyi nasıl koruyacak? İstanbul Boğazı’nda neler değişecek? / 08.11.21

İstanbul Boğazını gemi trafiğinden kurtaracak olan Kanal İstanbul projesi gerek muhalefet gerekse bazı farklı çevreler tarafından sürekli hedef alınıyor. Peki Kanal İstanbul tamamlandığında İstanbul Boğazında neler değişecek? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer’in konuğu olan Şehir Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan verdi. Hatırlanacağı üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu büyükelçilere mektup yazmış ve Kanal İstanbul’un yapılmamasını istemişti. Bu tavrıyla adeta ülkeyi büyükelçilere teslim etmeye kalkıştı.