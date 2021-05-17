"Kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz!" /17.05.2021

Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, işgalci İsrail’in Filistin toprakları Gazze’de yaptığı katliamlara sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, Bugün Biden’in ciddi bir İsrail’e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, şu bu onu konuşuyorlar. Sayın Biden ne yazık ki kanlı ellerinizle tarih yazıyorsunuz dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan, Başbakanlık binasına İsrail bayrağı çeken Avusturya devletini telin ediyorum. ifadelerine yer verdi. Öte yandan Başkan Erdoğan Filistin için önerisini de açıkladı.