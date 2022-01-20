Kar kalınlığı 50 santimetre! TIR'lar yan döndü askeri vinçler devrede! A Haber muhabirleri yoğun kar yağışının olduğu bölgelerden aktardı / 19.01.22

Yurt genelinde artan kar yağışı şiddetini artırırken, çok sayıda ilde karayolu ulaşımında sıkıntı yaşanıyor. Gaziantepte kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, Nurdağı ilçesindeki yolda TIRların buzlanma nedeniyle yan döndüğü ve askeri vinçlerin olay yerinde çalıştığı belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantepteki son durumu aktarırken, Barış Türel ise Malatyada belediyenin yol temizleme çalışmalarına katılarak bölgedeki son durumu paylaştı. A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu ise Boluda TIR geçişlerine izin verilmediğini ifade etti. İşte bölgede son durum...