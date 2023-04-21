Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Filyos Türkiye Petrolleri Limanındaki Karadeniz Doğal Gazı Devreye Alma Töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, Vatandaşlarımızın evlerindeki mutfaklarında ve sıcak su tüketiminde kullandıkları doğal gazı bir yıl süreyle ücretsiz veriyoruz. dedi. Daha sonra Aylık mutfak ve sıcak su tüketimini karşılayacak bedava doğal gazınız hayırlı olsun ifadelerine yer veren Başkan Erdoğan, Şimdi de Karadeniz gazının sevincini, mutluluğunu, coşkusunu 85 milyon doya doya yaşayabilelim diye ikinci müjdemizi açıklıyorum. Bir ay boyunca Türkiyenin tamamındaki konutların doğal gaz tüketiminden ücret almayacağız. Yani mutfağın ve sıcak suyun yanı sıra ısınma dahil doğal gaz tüketiminin tamamını bir ay süreyle ücretsiz yapıyoruz. Bu müjdemizin de milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allahın izniyle halen sürmekte olan ve yeni başlatacağımız çalışmalarla milletimizin karşısına daha pek çok müjdeyle çıkacağız. şeklinde konuştu. Ramazan Bayramı ve 14 Mayıs seçimi öncesi ilan edilen müjdeler ve Başkan Erdoğan’ın tarihe geçen bu konuşması A Haberde yayınlanan Arka Plana yorumlandı. İşte 20 Nisan 2023 Cuma akşamı yayınlanan programın tamamı…