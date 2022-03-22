Karadeniz'de serseri mayın krizi! İstanbul ve Türkiye büyük tehdit altında /22.03.2022

Ukraynanın Rusya tehdidine karşı Odessa açıklarına döşediği mayınların fırtına sonucu Karadenize sürüklenmesine ilişkin iddialara yönelik Avukat Serkan Toper A Habere özel açıklamalarda bulundu. Olası bir patlamada savaşın tarafı olan ülkelere tazminat sorumluluğu doğacağını söyleyen Toper, Türkiyenin bu durumdaki rolüne ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Toper mayınların İstanbul ve Türkiye için büyük tehdit olduğunu söylerken, Türkiyenin konuya ilişkin bir an önce tedbir alması gerektiğini vurguladı.