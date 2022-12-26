Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan Türkiyenin keşfettiği yeni doğal gazın miktarına ilişkin detayları paylaştı. Toplam 710 milyar metreküpün ne anlama geldiğini A Haber ekranlarına konuşan TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener anlattı. Akyener Karadenizde eğer 200 milyar metreküplük bir keşif daha olursa Azerbaycanın en büyük doğal gaz sahasının miktarına erişmiş olacağız. ifadelerini kullandı. Türkiyenin dışarıdan aldığı gazlarla ilgili kontratların son tarihlerinin yaklaştığı söyleyen Akyener İrandan gaz alırken artık daha tok bir alıcı olarak masaya oturacağız. Böyle büyük bir kaynağa sahip olmak Türkiyenin elini çok güçlendirecek. dedi. İşte detaylar...