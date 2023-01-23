Adaylık meselesi üzerinden birbirine giren ve gizli ortakları HDPnin ayrı aday tehdidi sonrası, kazanmayacağız paniği yapan 6+1li masanın temsilcilerinden itiraf niteliğinde açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi derken şimdi de Gelecek Partisinden HDP ile ortak aday çıkarabiliriz açıklaması geldi. Gelecek Partisi Genel Sekreteri Kani Torun, ortak aday fikrine Meral Akşenerin de sıcak baktığını belirterek, Süreç içinde ortak adaya doğru bir yönelme olabilir. Çok olumlu bir adım olarak değerlendiriyorum dedi.