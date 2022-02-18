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7/24 Dinle A Haber KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor? / 17.02.22
KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor? / 17.02.22

KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor? / 17.02.22

A Haber

150 Bölüm | 16:38:18
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01

KDV indirimi raflara yansıdı mı? Önce zam mı yaptılar? Zam yolculuğunda neler yaşanıyor? / 17.02.22

A Haber 06:25
02

Altını olanlar dikkat! Sisteme teslim edilen bilezik ne olacak? / 14.02.22

A Haber 02:00
03

HDP'den tepki: Biz niye yokuz? /12.02.2022

A Haber 01:51
04

Rusya-Ukrayna krizinde kritik tarih! Saldırı olacak mı? / 15.02.22

A Haber 01:54
05

Başkan Erdoğan'ın adaylığı engellenmek mi isteniyor? İYİ Parti'de 'FETÖ’ itirafları! Millet İttifakı'nda 'isim' tartışması / 07.02.22

A Haber 05:00
06

"CHP'nin siyasi iflas ilanıdır" /10.02.2022

A Haber 06:52
07

Akşener’in gerçek yüzünü anlattı /05.01.2022

A Haber 01:26
08

HDP ve CHP'den yine sokak çağrısı! Sokak talimatı nereden geldi, amaçları ne? / 09.02.22

A Haber 04:09
09

Hollanda’dan Türkiye’ye yaşam yolculuğu! Dilara’nın babası A Haber’e konuştu: Erdoğan bizi duydu / 01.02.22

A Haber 02:57
10

MHP’li Yönter’den 6’lı masa tepkisi: Bunlar kimi ahmak zannediyor? / 17.02.22

A Haber 02:36
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