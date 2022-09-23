CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelecek ay ABDye bir ziyaret gerçekleştirecek. CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, 9-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaretin ABDli iktidar sahipleri ve bakanlarla olmayacağını öne sürdü. Ziyarete ilişkin bilgi veren diğer gazeteciler ise, CHP liderinin Biden yönetimi ile görüşeceğini iddia etti. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Kılıçdaroğlunun ABD ile kirli pazarlığını A Haberde anlatmıştı. Kılıçdaroğlunun Washington yönetimi tarafından göreve getirildiğinin altını çizen Ateş, ABD, Kılıçdaroğlundan istediği tavizleri kopartabileceğini düşünüyor demişti. ABD hakkındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen CHP lideri, ABDnin desteklediği teröristler bize saldırmaz. çıkışında bile bulunmuştu. Otoriteler, altılı masada yaşanan adaylık kaosunun, söz konusu icazet ziyareti ile daha da alevleneceğinin altını çiziyor.