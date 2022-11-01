Akşam saatlerinde sosyal medya hesabından bir video yayınlanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünü hedef gösteren skandal sözlere imza attı. Kılıçdaroğlunun bu sözleri sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için suç duyurusunda bulundu. Yapılan açıklamalarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmakla suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. denildi. İşte detaylar...