CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masanın Saadet Partisi ev sahipliğindeki toplantısını işaret ederek, 13 Şubatta adayımızı açıklayacağız dedi. Söz konusu açıklama, geride kalan gün İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Ustanın açıklamaları ile çelişti. Geride bıraktığımız gün CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik de 4 Şubat 2023ü işaret eden bir paylaşımla Kılıçdaroğlunun adaylığını ilan etmişti. Bu hamle üzerine apar topar harekete geçen İYİ Parti adayın açıklanma tarihinin belli olmadığının altını çizen çıkış yapmıştı.