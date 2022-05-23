Kemal Kılıçdaroğlu Maltepe'de "adaylık mitingi" mi yaptı? | Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz: Rol çalmaya çalışıyor! / 23.05.22

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe’de düzenlenen mitingle 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için düğmeye bastı ve ön almaya çalıştı. 6’lı masada verilen mutlu pozlardan ise eser kalmadı. CHP’deki son mitingi Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber’de yorumladı. Tayiz, “Kılıçdaroğlu aday olarak kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Maltepe mitingi rol çalmaydı” ifadelerine yer verdi. Tayiz, ayrıca Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında yaşanan “el sıkmama” skandalı hakkında açıklama yaptı.