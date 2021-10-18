Kemal Kılıçdaroğlu memurları neden tehdit ediyor? Perde arkasını A Haber'de anlattı / 18.10.21

AHaber

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tehdit dili ne anlatıyor? Perde arkasında ne var? 18 Ekim ile ne demek istedi? AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.