Bugüne kadar 11 kez bir araya gelen ve cumhurbaşkanı adayı konusunda somut bir adım atamayıp birbirine düşen 6+1li masa, son toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğanın seçimlerde aday olamayacağını savundu. Muhalefet partilerinin içerisinde bulunduğu durum geçmişte yaptığı açıklamalarla çelişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ; Kılıçdaroğlu, Babacan, Davutoğlu ve Akşenerin, Erdoğanın adaylığını onaylayan açıklamalarını paylaştı. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun geçtiğimiz yılın haziran ayında İzmirde katıldığı gençlik buluşmasında Başkan Erdoğanın adaylığının önünde bir engel olmadığını itiraf ettiği ortaya çıktı. CHP lideri, Erdoğanın adaylığına ilişkin, Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. ifadelerini kullandı.