A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında Millet İttifakında yaşanan kriz ele alındı. İletişim Bilimci Prof. Dr. Zakir Avşar, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylık hevesinin sebebini Partisinin oyunu olabildiği kadar konsolide etmek olarak yorumlarken, Hukukçu Pınar Hacıbektaş, Kılıçdaroğlu’nun seçime 7-8 ay kala ABD’ye giderek yarattığı algı tamamen icazet almak dedi. Programda Kemal Kılıçdaroğlunun yaptığı hataların adaylık yolundaki rakipleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşı umutladırdığına da dikkat çekildi.