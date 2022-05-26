Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftira provokasyonu! Manidar zamanlama: Sinyalin verildiği gün devreye girdi! Çarpıcı sözler: FETÖ'nün sözcülüğünü yapıyor / 25.05.22

Başkan Erdoğana iftiralarının perde arkasında ne var? İftira siyasetinde Kemal Kılıçdaroğlunun rolü ne? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftira ve tehditleriyle ne amaçlıyor? Suriyeye harekat ve NATO tartışması kimleri harekete geçirdi? Kılıçdaroğluna iftira kampanyasının dayanağı FETÖcüler mi? Meselenin hukuki boyutu ne? AK Parti Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Av. Yasin Şamlı, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Hukukçu Pınar Hacıbektaşoğlu ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.