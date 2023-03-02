CHP tarafından fonlanan ve Kemal Kılıçdaroğlunun aday olması adına yayın politikası güden Tele 1de, İYİ Partinin 6lı koalisyondan ayrılma restine sert tepki gösterildi. CHPli Hukukçu Salim Şen, Meral Akşenere yakınlığıyla bilinen İYİ Partili Ümit Dikbayırın Millet 5ten büyüktür çıkışına, Hayal görüyorsunuz o hayalin peşinden bu ülkeyi de karanlığa götürüyorsunuz diyerek rest çekti. Şen, 6lı koalisyonun zaten kendi başına seçim kazanamyacağını itiraf edip HDPye ve sol partilere muhtaç olduğunu da dile getirdi.