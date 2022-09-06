A Haber’de Orhan Sali’nin sunumuyla ekranlara gelen Satır Arası’nda Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler uzman isimler tarafından yorumlandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için girilen son dönemeçte “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun verdiği mesajlar kesin olarak adaylık ilanı mı?, 6lı masa HDPye hangi bakanlıkları vermeyi planlıyor?, İmamoğlu-Yavaşa adaylık kapısı kapandı mı?” sorularına yanıt arandı. Diğer yandan Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı “Önümüzdeki yılın sonuna doğru enflasyon yüzde 20lere düşecek ve Yunanistan muhatabımız değildir açıklamaları masaya yatırıldı. 5 Eylül 2022 tarihli programın tamamını ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz…