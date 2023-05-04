CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymenin yıllar önce Kemal Kılıçdaroğlunun CHPnin başına nasıl bir kumpas sonucu geçtiğine yönelik yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Öymen 2009 yılında İsveç merkezli Silk Road Enstitüsünün hazırladığı raporda Türkiye için 3 senaryonun olduğu ve bunlardan birinin Kemal Kılıçdaroğlunun CHPnin başına geçmesi olduğunun altını çizmişti. Öymen ayrıca Kılıçdaroğluna da bunu anlattım. Sizin için böyle böyle diyorlar diye. Onlar için de sürpriz değil. Kılıçdaroğlu bir şey demedi, dinledi. ifadelerini kullanmıştı. İşte hazırlanan kaset kumpası ve ABDnin Türk siyasetine müdahalesinin detayları...