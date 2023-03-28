Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına destek veren HDPnin hülle yaparak seçimlere Yeşil Sol Partisi adıyla girme kararının ardından PKKnın uzantısı olan yapı saha çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil Sol adına konuşma yapan Veysel Keser isimli şahıs Kılıçdaroğlunun adaylığını HDP sağladı ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğluna selam çakarak destek söylemlerinde bulunan Keserden sonra sözü Birsel Ocak devraldı. Ocak terörist cenazeleri için ahıt yakarken, Kılıçdaroğlu ile yapılan ittifaka dikkat çekti. Ocak Hesap sormak için bir sürece girdik şeklinde tehditler savurdu. Veysel Keser ve Birsel Ocakın Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan kaydının bulunduğu belirtildi. İşte detaylar... .