Kemal Kılıçdaroğlu, kendisinden önce CHP Genel Başkanlığı görevini yapan Deniz Baykalı ziyaret etti. Görüşmeye ilişkin basına servis edilen fotoğrafta, Baykalın yüz ifadesindeki mutsuzluk yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Baykala yakınlığıyla tanınan CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, Orada halinden memnun mutlu olan gülücükler dağıtan sadece Kılıçdaroğlu. Baykal’ın yüzüne baktığımızda acı, ıstırap ve büyük bir hayal kırıklığı görüyoruz. ifadelerini kullandı. Ateş, Baykalın Kılıçdaroğluna destek vermesinin söz konusu olmadığını ifade etti. Bilindiği üzere Deniz Baykalın kızı Aslı Baykal geçtiğimiz günlerde gayri milli olduğu gerekçesiyle CHPden istifa ettiğini duyurmuş ve parti yönetimi hakkında da oldukça ağır iddialarda bulunmuştu.