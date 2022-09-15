CHPli eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun Swiss Otelin mülkiyetini satmak istediğini ve bu duruma itiraz eden 2 CHPli meclis üyesini ise ihraç etmek için uğraştığını ileri sürmüştü. Yarkadaş, bu iddiasına ilişkin bugün yaptığı açıklamada ise, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun gelişmeler üzerinden İmamoğlunu uyardığını ifade etti. İmamoğluna satıştan vazgeç denileceğini ifade eden Yarkadaş, Bir antidemokratik bir tutum içerisine giriyor İmamoğlu. dedi.