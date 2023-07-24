A Haber’de 23 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılı… Lozan’ın açıklanmayan gizli maddeleri var mı?” , “CHPde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun başını çektiği gizli zoom toplantısını kim sızdırdı?” , “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan medya operasyonu! CHP, Halk TV ile sözleşmesini neden feshetti?, “Kemal Kılıçdaroğlunun belediye başkanlarıyla görüşmesinin perde arkasına neler yaşandı neler konuşuldu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…