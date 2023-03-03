6lı koalisyonun son toplantısında büyük bir kaos patlak verdi. Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına karşı çıkan Meral Akşener, masaya anket sonuçlarını saçarak adaylık için Ekrem İmamoğlunu işaret etti. Yaşananlar sonrasında İYİ Partide olağanüstü hal ilan edildi, Akşenerin kurmayları Millet 5ten büyüktür diyerek koalisyondan ayrılık sinyali verdi. Yaşananlar sonrasında Kılıçdaroğlu da B planını devreye soktu. CHP yandaşı gazeteci Barış Pehlivan, CHP liderinin, sol blok partileri ile görüşeceğini açıkladı. Söz konusu adım İYİ Parti yerine HDPnin de aralarında olduğu partileri yanlarına çekme girişimi olarak yorumlandı.