"Kılıçdaroğlu kasımda seçim yok!" /12.06.2022

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle Van’da bir araya geldi. Başkan Erdoğan, burada flaş açıklamalarda bulundu ve buluşmaya dair görüntüler A Haberden yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğluna ve erken seçim üzerinden yürütülen kirli kampanyalara yanıt veren Başkan Erdoğan, Kasımda seçim yok, seçim önümüzdeki yılın haziranında, kendini oraya hazırla. Sen aday mısın değil misin onu açıkla ya da adayını açıkla. dedi. Tahıl koridoru ile ilgili açıklama yapan Başkan Erdoğan, Önümüzdeki hafta içinde gerek Sayın Putinle gerek Zelenskiy ile görüşerek ne gibi adımlar atarız bunları konuşacağız. ifadelerine yer verdi. CHPli emekli büyükelçi Yalım Eralpin Egedeki adalar ile ilgili yaptığı Adalar Yunanistanındır şeklindeki küstah açıklamaya sert ifadelerle yüklenen Başkan Erdoğan, Büyükelçi müsvettesi! Bu adamlar büyükelçilik yaparsa bu ülkenin hali ne olur. yanıtını verdi.