A Haber’de her hafta pazartesi ve çarşamba günleri yayınlanan “Melih Altınok ile Sebep Sonuç” programında Türkiye’de ve dünyada yaşanan son gelişmeler ele alındı. 10 Ekim 2022 tarihli yayında; “Başkan Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ve verdiği müjdeler neler?” , “Kırım’daki dev köprü neden havaya uçuruldu?” , “Rusya-Ukrayna savaşı yeni mi başlıyor?” , “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu neden ABDye gitti?” sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.