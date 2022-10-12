CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün basından habersiz bir şekilde 8 saat ortadan kayboldu. ABDde görev yapan Türk gazetecilerin tepkisine yol açan gelişme sır perdesini korurken, sosyal medyada çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Kılıçdaroğlunun uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve kullandığı güzergahta FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin de yer aldığı Pensilvanyadan da geçtiği ortaya çıktı. A Haberde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, Kılıçdaroğlunun söz konusu adımla şaibeleri daha da artırdığını vurguladı.