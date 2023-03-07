CHP tarafından fonlanan Tele 1in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını değerlendirdiği konuşmasında, Kılıçdaroğlu seçilirse Türkiye cennet falan olmayacak, hayat bayram da olmayacak Türkiye’nin sorunları devam edecek ifadelerini kullandı. 20 senedir millet iradesiyle iktidarda olan AK Partiyi dinci, gerici, faşizan bir diktatörlük olarak tanımlayan Yanardağ, Türkiye normale dönecek, totaliter rejim tehdidini yenilgiye uğratmış olacak. dedi. Meral Akşenerin masadan ayrılması sonrasında oldukça sert ifadeler kullanan Yanardağ, İYİ Partinin yeniden masaya dönmesine ilişkin ise, Akşener dönmekle iyi yaptı diye konuştu.