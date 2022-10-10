John Hopkins Üniversitesine bağlı Silkroad Enstitüsü 2008 yılında bir rapor yayımladı. Raporda Türkiyede Kemal Kılıçdaroğlunun muhalefetin başına nasıl getirileceği ve Deniz Baykalın partiden nasıl uzaklaştırılacağı yazıldı. Rapora ilişkin A Haber ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür rapordaki 3 temel amacı açıklarken, o süreçte yaşananları anlattı. Övür ayrıca John Hopkins Üniversitesinde konuşacak Kılıçdaroğlu için Siyasi hayatının planladığı yerde konuşacak ifadelerini kullandı.