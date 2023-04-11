Türkiyede seçimlere çok kısa bir süre kalırken yedili koalisyonda yaşanan adaylık krizi yerini liste krizine bıraktı. Özellikle FETÖ ve PKK yandaşı isimlerin CHP ve İYİ Parti listelerinde kendilerine yer bulması büyük tepki çekti. Bunların yanında CHPlilerin Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin Adalet Bakanı olarak tanımladığı Sadullah Erginin CHP Ankara 1. bölgeden aday olması ortalığı karıştırırken CHPli gazeteci Can Ataklı adeta partililere yalvardı. Ataklı Pire için yorgan yakmayın ifadelerini kullanırken bir de itirafta bulundu. Ataklı Kılıçdaroğlunun tek adam olarak devam edip sadece Çankayadan ülkenin yönetileceğini ifade etti. İşte detaylar...