Kılıçdaroğlu ve muhalefete sert sözler /28.06.2021

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS öncesi Katarlı gençler sınavsız olarak Türkiye’de tıp fakültesine alınacak yalan haberine ortak oldu. Kılıçdaroğlunun sosyal medya paylaşımı sınav öncesi öğrencilerin motivasyonunu olumsuz etkiledi. A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında Kılıçdaroğlu’nun yalan haberler üzerinden algı oluşturma çabaları ve Türkiye-Katar ilişkilerine yönelik hazımsızlık masaya yatırıldı. Öte yandan programda Türkiye’nin Başkan Erdoğan önderliğinde Batı’ya karşı verdiği bağımsızlık mücadelesi ele alındı. Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca son yaşananlara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.