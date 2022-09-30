CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersinde 1 polisimizin kahramanca şehit olduğu, 1 polisimizin de yaralandığı saldırı ile ilgili devleti hedef alan ve suçlayan açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP ile girdiği ittifakın diyetini ödeyen Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu akabinde de yerli ve milli medyayı alçak bir dille hedef aldı. Kılıçdaroğlu’nun ağzı kirli alçak siyasetine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan çok sert açıklamalar geldi. Soylu, PKKnın gazetecilerini savunmak yetmedi, bir de PKKnın basın sözcülüğüne mi soyundunuz? dedi. İşte detaylar…