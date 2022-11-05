CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ABD ile İngiltere ziyareti ve akabinde yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlunun sömürgecilerin kapısında dilenmesi ve İnglterede para buldum sözleri büyük tepki topladı. Hem Gazi Mustafa Atatürkün partisi CHP, hem de Türkiye için utan verici durumu Uluslararası İlişkiler Uzm. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haberde eleştirdi. Dış politikada kural vardır. Borç alan emir alır. diyen Caşın Türkiye’de aranan gayrimeşru karanlık insanlarla taahhütlerde bulunuyor ifadelerine yer verdi. Ayırca Caşın Türk insanı ekmekle doyar! Hamburgerle değil göndermesinde bulundu.