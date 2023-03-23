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Kılıçdaroğlu'na "resmi dil" eleştirisi /23.03.2023

Kılıçdaroğlu'na "resmi dil" eleştirisi /23.03.2023

A Haber

150 Bölüm | 16:35:02
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kılıçdaroğlu'na "resmi dil" eleştirisi /23.03.2023

A Haber 03:23
02

CHP'den konteyner için HDP şartı /23.03.2023

A Haber 02:48
03

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Türk siyasetini marjinal ellerle dizayn etme emellerini boşa çıkartacağız /23.03.2023

A Haber 13:05
04

En düşük emekli maaşı kaç lira oldu?

A Haber 2:20:44
05

Zamlı emekli maaşları hesaplara ne zaman yatacak? /23.03.2023

A Haber 04:49
06

İYİ Parti'den bomba kulis /22.03.2023

A Haber 01:28
07

Sadık Albayrak'tan gençlere önemli nasihat /22.03.2023

A Haber 04:35
08

HDP ve Kılıçdaroğlu neyin pazarlığını yaptı?

A Haber 2:26:50
09

"6'lı koalisyon seçim kazanamaz" /22.03.2023

A Haber 00:12
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