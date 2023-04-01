CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun seccade üzerinde ayakkabılarıyla verdiği poz büyük tepki çekerken Kılıçdaroğlu yaşanan olay sonrası özür dilemek yerine Üzgünüm ifadelerini kullandı. Yaşanan olayları A Haber ekranlarında yorumlayan İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu Seccadeyi görmeyen kişi, Türkiyenin önündeki engelleri nasıl görecek? ifadeleriyle Kılıçdaroğluna yüklendi. Göksu ayrıca Dün başörtüsüne çaput diyeceksiniz, değerleri yok sayacaksınız sonra da muhafazarkardan oy almak için direksiyonu kıracaksınız. ifadelerini kullandı.