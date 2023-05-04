Seçime günler kala, 7li koalisyonun Batıya ‘terör koridorunu açma taahhüdünde bulunulduğu, Türk askerini Suriyeden çekme sözü verildiği iddiası gündeme geldi. The Economiste göre, planlar arasında S-400lere kilit vurmak ve nükleer projeleri rafa kaldırmak da var. A Haberde skandal habere sert tepki gösteren Yönter, The Economist’in iddiaları çok vahimdir. Üstelik onları ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayıs’ta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiye’nin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek. Kemal Kılıçdaroğlu Kürdistana evet dedi mi, bunu yaptı mı? Şimdi Van’da miting yaptı. ‘Kana kan diş intikam intikam’ sloganlarına itiraz etmedi Kılıçdaroğlu. Karşı çıkmadı. Çünkü onlarla emel ve hedef birliği içinde. Büyük Kürdistan planları yapılmakta. şeklinde konuştu.