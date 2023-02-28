Geride kalan gün partisinden aday belirleme konusunda tam yetki alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini her fırsatta veto eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü. Geçtiğimiz günlerde CHPlileri geri zekalılar diyerek hedef alan Akşenerin Kılıçdaroğlunun adaylığını onayladığı haberleri ise CHP yandaşı medya tarafından servis edildi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise gerçekleşen görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Aday konusuna ilişkin asılsız haberler ve “pazarlık” iddiaları asla gerçeği yansıtmamaktadır. diyerek CHP yandaşı medyasını yalanlayıp yeni bir krizin fitilini ateşledi.