Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 6lı masanın belirleyeceği kukla adayın kendilerinin sözünü dinlememesi durumunda bir kriz doğuracağını söylemişti. CHP yandaşı gazeteciler, Davutoğlunun oy oranını hedef alarak, Yüzde 1lik bir partinin genel başkanı gibi konuşmalı. Seçime girip nasıl bir sonuç alacağını bilmiyoruz. ifadelerini kullanmışlardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, CHP yandaşı medyaya ayar vererek, Masayı dağıtmak için bir tezgah kuruluyor, biz bunların tamamının farkındayız. dedi. Kılıçdaroğlu, Davutoğlunun kriz çıkışına da destek verip, E doğru, yanlış mı? Kriz çıkar. ifadelerini kullandı.