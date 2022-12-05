CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMMdeki bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve MHPli milletvekillerini hedef aldı. Vekillere, el kaldırıp indiren askerler tanımlaması yapan CHP lideri, açıkça milletin iradesini hedef alarak, Bırakın şimdi ben sizin nasıl milletvekili seçildiğinizi biliyorum dedi ve parmak salladı. Kılıçdaroğlu, kürsüye vurup seviyesiz bir üslup kullanarak vekillere Çocuk gibi ağlamayın, gel buraya gel gel ifadelerini kullanarak bağırdı. Milletin kürsüsünden Türkiyeye uyuşturucu iftirasını tekrar dillendiren CHP lideri, Gazi Meclisi de hedef aldı.