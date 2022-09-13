CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Sakaryada gerçekleştirdi. Burada bir konuşma yapan CHP lideri, Ankaranın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehrinden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesinin kentte gerçekleştiğini iddia etti. Kılıçdaroğlu büyük bir gafa imza attığı açıklamasında, Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda da Çorum ve Konyadan ülke olarak bahsetmiş, fındık üretiminin yüzde 42sinin ise Şanlıurfada yapıldığını öne sürmüştü. İşte CHP liderinin gafları...