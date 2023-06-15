Seçimlerde yaşadığı tarihi hezimetin ardından istifaya yanaşmayan ve seçim sonuçlarını MYKya fatura eden Kılıçdaroğlu önümüzdeki kurultayda adaylığa hazırlanıyor. Ekrem İmamoğlunun değişim çağrısını görmezden gelen Kılıçdaroğluna karşı Özgür Özelin de aday olma ihtimali yüksek. Bu gelişmeler yaşanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu katıldığı yayında yaptığı açıklamada Partinin içindeki bir kısım Kılıçdaroğlunu aday gösterecek ifadeleriyle Kılıçdaroğlunun kurultayda aday olacağını duyurdu. Kuşoğlu kaybedilen 28 Mayıs seçimlerine ilişkin ise İletişim konusunda yanlışlar yaptık dedi. İşte detaylar...